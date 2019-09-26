Кузнецова попросила МВД собирать статистику по выпавшим из окон детям

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова попросила МВД вести статистику по случаям выпадения детей из окон многоквартирных домов. В министерстве сообщили, что проект соответствующего приказа разрабатывается, отметила пресс-служба детского омбудсмена.

Кузнецова просила включить статистику в отчетность МВД по несовершеннолетним. Сейчас сбором таких данных занимаются только детские омбудсмены в регионах, другие ведомства такой работы не ведут, передает ТАСС.

Ранее Кузнецова обратился к спикеры Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь в разработке инициатив по совершенствованию законодательства для предотвращения случаев падения детей из окон.

По статистике, которую озвучили в аппарате Кузнецовой, в России каждый год фиксируется более 600 случаев выпадения детей из окон.

Ранее в сентябре в Севастополе девятимесячный ребенок, оставленный один в комнате, забрался на диван, с него перелез на подоконник, выпал из окна девятого этажа и погиб. В отношении родителей мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.