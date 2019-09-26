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Кузнецова попросила МВД собирать статистику по выпавшим из окон детям

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова попросила МВД вести статистику по случаям выпадения детей из окон многоквартирных домов. В министерстве сообщили, что проект соответствующего приказа разрабатывается, отметила пресс-служба детского омбудсмена.

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Кузнецова просила включить статистику в отчетность МВД по несовершеннолетним. Сейчас сбором таких данных занимаются только детские омбудсмены в регионах, другие ведомства такой работы не ведут, передает ТАСС.

Ранее Кузнецова обратился к спикеры Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь в разработке инициатив по совершенствованию законодательства для предотвращения случаев падения детей из окон.

По статистике, которую озвучили в аппарате Кузнецовой, в России каждый год фиксируется более 600 случаев выпадения детей из окон.

Ранее в сентябре в Севастополе девятимесячный ребенок, оставленный один в комнате, забрался на диван, с него перелез на подоконник, выпал из окна девятого этажа и погиб. В отношении родителей мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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