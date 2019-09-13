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Возбуждено дело в отношении родителей выпавшего из окна ребенка в Крыму

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В Севастополе возбуждено уголовное дело после гибели младенца, выпавшего из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась 9 сентября на улице Косарева.

Десятимесячный мальчик остался один в комнате, взобрался на диван, затем на подоконник, а потом упал с девятого этажа. Окно было открыто нараспашку. Родителей подозревают в причинении смерти по неосторожности. Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Крыминформ. В рамках следствия назначены соответствующие экспертизы, следователям предстоит оценить обстановку в семье погибшего малыша.

Как стало известно 9 сентября, в Омске шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже после того, как решила понаблюдать за молнией. С травмами она госпитализирована и сейчас находится в реанимационном отделении.

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