СКР проводит проверку после падения с балкона ребенка в Орле

СК России по Орловской области проводит процессуальную проверку по факту падения с балкона пятого этажа четырехлетнего ребенка. Он госпитализирован с тяжелыми травмами и сейчас находится в реанимационном отделении. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет InfoOrel.ru, мальчика госпитализировали 1 сентября. Инцидент произошел в поселке Знаменка Орловского района. Следователи установили, что ребенок самостоятельно вышел на балкон, взобрался на подоконник и выпал из окна.

Мальчик воспитывается в благополучной семье. В момент инцидента его родители находились дома.