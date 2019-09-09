Младенец погиб при падении из окна в Севастополе

Десятимесячный ребенок погиб, выпав из окна квартиры на девятом этаже в Севастополе. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Косарева. По данным следствия, Отец оставил ребенка одного в комнате, рассчитывая, что он уползет в кухню к маме, при этом сам мужчина ушел в другую комнату из-за телефонного звонка. Мальчик смог забраться на диван и перелезть на подоконник. В результате ребенок выпал из открытого окна. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

От полученных травм ребенок скончался в больнице. По факту гибели малолетнего следователи проводят проверку. В правоохранительных органах уточнили, что семья характеризовалась положительно.