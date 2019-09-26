Автомобиль насмерть сбил пешехода в Оренбуржье и скрылся

В районе поселка Заречье в Оренбургской области неизвестный автомобиль наехал на мужчину, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла 26 сентября на 24-м км подъезда к Оренбургу от М-5 «Урал». От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Его личность устанавливается, пишет РИА «Оренбуржье».

Водитель с места происшествия скрылся. Его личность также устанавливается.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

16 сентября в Хабаровске автомобиль сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель с месте происшествия скрылся.