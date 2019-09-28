На федеральном уровне юбилеи подобного уровня отмечать вроде бы не принято. Но история столетней «Северянки», одной из старейших и лучших районных газет страны, выходящей в городе Данилове Ярославской области, переступает за областные границы.

У «Северянки» с «Известиями», можно сказать, «родственная» связь. Рожденная в сентябре 1917 года, через два с половиной года после центральных «Известий», она по возрасту вполне может считаться нашей младшей сестрой. Да и «фамилия» у нее изначально была — «Известия» (орган исполнительного комитета Даниловского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов).

В течение десятилетий не раз менялось название газеты — «Новый путь», «Призыв», «Знамя труда», «Колхозная стройка». В перестроечное время ей дали теплое, всем желанное, свободное от пропагандистского пафоса имя — «Северянка».

СМИ районного масштаба тиражом 4 тыс. экземпляров — казалось бы, капля в море российской газетной империи. Но в этой «капле» отразилось многое: гражданская позиция, стремление помочь городу и району в решении бесконечных проблем, настойчивость в борьбе за справедливость, внимательное отношение к человеческим заботам и нуждам и, безусловно, смелость — качества, необходимые настоящей журналистике, которой в наши дни так трудно защищать свое место под солнцем.

Впрочем, эта «капля» из года в год долбит камень бюрократии, равнодушия, бесхозяйственности. В масштабах города (17 тыс. жителей) и района (немногим больше) «Северянка» стала голосом правды, которому верят читатели.

Да, тираж небольшой (экономика не позволяет развернуться), но ни один экземпляр газеты не уходит в макулатуру. Благодаря народной популярности «Северянка» добилась частичной самоокупаемости. Рекламодатели не обходят ее вниманием, постоянные читатели ждут с интересом и надеждой, а местные власти настороженно встречают каждый номер, опасаясь очередной критики.

Противостояние органа печати и органов местной власти, к которой административно относится «Северянка», вылилось в открытый конфликт. От газеты потребовали согласования с «верхом» планируемых материалов. Главный редактор Татьяна Данилова отказалась подчиниться этому указанию. В защиту газеты выступили Союз журналистов России (центр и его ярославское отделение), депутаты Госдумы, представители общественности. В конечном счете, газета отстояла самостоятельность.

У меня к даниловским коллегам особенная признательность еще и потому, что три года назад они поддержали действом только что созданный тогда Исторический клуб российской прессы. На базе «Северянки» в Данилове успешно прошел первый в истории клуба форум «Журналист на перекрестке между прошлым и будущим», в работе которого активно участвовали ведущие специалисты Ярославский области.

И еще кое-что имеет прямое отношение к родству «Известий» и «Северянки». В последние годы она стала постоянной трибуной для известинца с 30-летним стажем, одного из лучших репортеров в истории нашей газеты — Руслана Армеева.

Уроженец и патриот города Данилова, он, завершив работу в «Известиях», написал две удивительные по содержанию, мыслям и стилю книги о городе и по праву избран почетным гражданином (редкая форма почтительного отношения к журналисту в истории современной печати). В конце 1950-х годов Руслан, золотомедалист местной школы, свои первые информации и репортажи печатал еще в «Колхозной стройке». Потом студент факультета журналистики МГУ, а спустя годы учебы уже известинец оставался постоянным автором «Северянки». И теперь Руслан Армеев продолжает писать летопись города, регулярно публикуясь на страницах этой уникальной газеты.

Автор — ведущий Исторического клуба «Известий»

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