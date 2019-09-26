X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»

Российская компания X5 Retail Group изменит формат сети продуктовых гипермаркетов «Карусель», говорится в релизе ритейлера в четверг, 26 сентября.

Компания трансформирует 34 «Карусели» в супермаркеты большого формата и передаст под управление бренда «Перекресток», также входящего в X5 Retail Group. Осуществить этот шаг ритейлер рассчитывает к началу 2021 года. Также X5 хочет закрыть 20 гипермаркетов к 2022 году.

Предполагается, что оставшиеся 37 «Каруселей» продолжат работать под этим брендом. Менеджмент протестирует различные улучшения и проанализирует дальнейшие перспективы магазинов.

По словам представителя ритейлера, которые приводит РБК, компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата».

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

В январе международная консалтинговая компания Dеlоittе опубликовала список топ-20 быстрорастущих ритeйлeрoв мира. В него вошел X5 Retail Group.