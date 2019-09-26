Прямой эфир

X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания X5 Retail Group изменит формат сети продуктовых гипермаркетов «Карусель», говорится в релизе ритейлера в четверг, 26 сентября.

Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов
Россияне всё реже закупаются впрок, поэтому предпочитают магазины у дома

Компания трансформирует 34 «Карусели» в супермаркеты большого формата и передаст под управление бренда «Перекресток», также входящего в X5 Retail Group. Осуществить этот шаг ритейлер рассчитывает к началу 2021 года. Также X5 хочет закрыть 20 гипермаркетов к 2022 году.

Предполагается, что оставшиеся 37 «Каруселей» продолжат работать под этим брендом. Менеджмент протестирует различные улучшения и проанализирует дальнейшие перспективы магазинов.

По словам представителя ритейлера, которые приводит РБК, компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата».

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

В январе международная консалтинговая компания Dеlоittе опубликовала список топ-20 быстрорастущих ритeйлeрoв мира. В него вошел X5 Retail Group.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе
Владелец Love Republic и befree объявил о покупке Sela

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019