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Владелец Love Republic и befree объявил о покупке Sela

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Владелец магазинов одежды Love Republic, Zarina и befree — компания Melon Fashion Group — объявила о покупке торговой сети Sela.

«1 августа к нашему портфелю добавился бренд Sela, присоединились все 278 магазинов», — сказал гендиректор компании Михаил Уржумцев, его слова приводит ТАСС в четверг, 15 августа.

Сумма сделки не разглашается. По словам гендиректора, Melon Fashion Group после покупки рассчитывает увеличить выручку до 24 млрд рублей в 2019 году. По итогам прошлого года выручка составила 17,6 млрд рублей, пишет РБК.

Melon Fashion Group была основана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Сеть Sela была создана в 1991 году Борисом Остробродом и его двоюродным братом Аркадием Пекаревским.

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