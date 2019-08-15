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Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Креативным директором крупнейшего сотового ритейлера «Связной» стал вокалист и основатель группы панк-рэйв группы Little Big Илья Прусикин, также известный как «Ильич».

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«Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства «Связного» после публикации нового выпуска «Трэш Лото» на YouTube-канале «КликКлак», — сказано в сообщении компании в четверг, 15 августа.

Как пояснили в «Связном», в ролике Прусикин проиграл спор, и должен был устроиться на официальную работу а в компании как раз искали подходящего кандидата на роль креативного директора. Для музыканта работа в сотовом ритейлере станет первой официальной записью в трудовой книжке.

«Когда мы узнали, что «Ильич» в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью», — сказала гендиректор «Связного» Оксана Гуськова.

Сам Прусикин рассказал, что не ожидал большого количества предложений о трудоустройстве после выпуска «Трэш Лото». По его словам, «Связной» опередил всех.

«Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке. Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно», — сказал артист, добавив, что у него уже есть пара идей «в плане бизнеса».

В компании заверили, что назначение солиста Little Big не помешает его концертной деятельности и гастроли группы состоятся по запланированному расписанию.

22 декабря 2018 года стало известно, что группы Little Big и «Руки вверх!» выпустили совместный клип на свою песню «Слэмятся пацаны». Сюжет видео строится вокруг собрания тоталитарной секты «Свидетели слэма и мошпита» в клубе поселка Заветы Ильича, который организовал вокалист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков со своими подельниками.

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