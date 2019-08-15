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В Кремле не прокомментировали сообщения об отказе выделить популярные частоты для 5G

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в стране.

«Традиционно мы служебную переписку никак не комментируем», — сказал он журналистам в четверг, 15 августа.

Ранее в это же день «Ведомости» написали, что Путин якобы согласился c отрицательной позицией Совета безопасности РФ о выделении операторам диапазона частот для развития 5G. Соответствующую информацию журналистам подтвердили четыре источника.

Сейчас диапазон 3,4–3,8 ГГц используется Минобороны и «Роскосмосом». По данным двух собеседников издания, одновременное развитие 5G и текущее обслуживание ведомств на этих частотах невозможно.

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