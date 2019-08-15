Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, так как сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и «Роскосмосом». Об этом в четверг, 15 августа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее расчищать частоты отказались в Совете безопасности. Путин наложил резолюцию «Согласен» на соответствующее решение.

Соответствующую информацию журналистам подтвердили четыре источника: сотрудник одного из профильных ведомств, специалист оператора связи, работник одной из телекоммуникационных компаний и знакомый других участников обсуждения 5G в России. По данным двух собеседников, одновременное развитие 5G и текущее обслуживание ведомств на этих частотах невозможно.

О том, что Совбез не поддержал расчистку диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, в начале июня сообщало издание РБК со ссылкой на источники. При этом тогда представитель Совбеза опровергал существование такого решения, а чуть позже отказался от комментариев по этой теме.

31 июля сообщалось, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг». Он занял диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц.