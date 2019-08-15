Прямой эфир

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, так как сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и «Роскосмосом». Об этом в четверг, 15 августа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

5G на проводе: сети пятого поколения протестирует новый игрок
Фиксированный провайдер поучаствует в развитии передового стандарта мобильной связи

Отмечается, что ранее расчищать частоты отказались в Совете безопасности. Путин наложил резолюцию «Согласен» на соответствующее решение.

Соответствующую информацию журналистам подтвердили четыре источника: сотрудник одного из профильных ведомств, специалист оператора связи, работник одной из телекоммуникационных компаний и знакомый других участников обсуждения 5G в России. По данным двух собеседников, одновременное развитие 5G и текущее обслуживание ведомств на этих частотах невозможно.

О том, что Совбез не поддержал расчистку диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, в начале июня сообщало издание РБК со ссылкой на источники. При этом тогда представитель Совбеза опровергал существование такого решения, а чуть позже отказался от комментариев по этой теме.

31 июля сообщалось, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг». Он занял диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концепцию развития 5G изменили в России
Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019