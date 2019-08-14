Прямой эфир

Названо самое популярное время для спам-звонков

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами. При этом ежемесячно спамерские звонки получают 72% владельцев смартфонов в России, говорится в сообщении поступившем в распоряжение «Известий».

Занять ерундой: как в регионах плодят должников ненужными покупками
Потребительский кредит стал инструментом мошенников по хищению средств у простых людей и организаций

«Телефонный спам весьма раздражает абонентов, регулярно получающих звонки с незнакомых номеров с нерелевантными предложениями. Мы подсчитали, что с вероятностью 70% звонок человеку с неизвестного номера окажется спамерским», — рассказал старший системный аналитик «Лаборатории Касперского» Дмитрий Волгин.

Наиболее распространены среди спамеров звонки с предложениями займов и кредитов. Во всех регионах России доля таких звонков не опускается ниже трети, а в Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях превышает половину всего телефонного спама.

Также в топ нежелательных вошли звонки от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. Чаще других коллекторы беспокоят людей спам-звонками в Краснодарском крае и Ростовской области — на эти регионы приходится свыше 17% таких звонков.

Телефонные социологические опросы, в целом, оказались менее распространены. В частности, в Санкт-Петербурге с ними связано 9% звонков.

Ранее в июне, специалисты компании Google сообщили о том, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор сообщил об изъятии 32,8 тыс. сим-карт из незаконных продаж
Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017