В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе

Российский ретейлер Gloria Jeans задействовал в рекламе модель в хиджабе. Как отмечает в среду, 30 августа, РБК, эксперты не смогли назвать другого российского ретейлера, чья реклама была бы ориентирована на мусульман.

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — рассказал изданию основатель торговой сети Владимир Мельников.

Он напомнил, что магазины Gloria Jeans есть в Чечне, Дагестане и Татарстане. Впрочем, по словам Мельникова, компания не планирует создавать отдельную линейку одежды в традициях ислама.

Фото с девушкой в традиционном для мусульман головном уборе торговая сеть опубликовала в Instagram 28 августа. Еще раньше на YouTube появилось видео с участием той же модели. Интернет-пользователи в основном позитивно отреагировали на такую рекламу.

15 августа сообщалось, что в Великобритании впервые запретили рекламные ролики трех компаний из-за закона о запрете на использование негативных гендерных стереотипов.