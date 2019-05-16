Прямой эфир

В Австрии запретили школьницам начальных классов ходить в хиджабе

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Австрии запретил в четверг, 16 мая, школьницам начальных классов ходить в хиджабе. Решение поддержали две партии, входящие в коалиционное правительство.

Платок — дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами
Декольте и мини-юбки тоже под запретом

Накануне Национальный совет страны проголосовал за принятие соответствующего закона, сообщает газета Die Presse. Документ одобрили Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия.

Запрещены предметы одежды, полностью закрывающие волосы на голове или их большую часть. В законе в качестве исключений указаны головные уборы и медицинские повязки, защищающие от непогоды. При этом запрет не коснулся еврейской кипы и головного убора сикхов — патки.

Закон не набрал двух третей голосов, поэтому не получил статус конституционного, уточняет телеканал «360».

В мае 2018 года большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от $160 за первое нарушение и $1,6 тыс. после трех.

27 июня 2018 года верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение аналогичного запрета. Подобные законы уже действуют в Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, а также в некоторых регионах Швейцарии и Канады. Такому же примеру планирует последовать Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женевским чиновникам запретили публично носить религиозные символы
Двадцать школ в Пензе запретили хиджабы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017