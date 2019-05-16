В Австрии запретили школьницам начальных классов ходить в хиджабе

Парламент Австрии запретил в четверг, 16 мая, школьницам начальных классов ходить в хиджабе. Решение поддержали две партии, входящие в коалиционное правительство.

Накануне Национальный совет страны проголосовал за принятие соответствующего закона, сообщает газета Die Presse. Документ одобрили Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия.

Запрещены предметы одежды, полностью закрывающие волосы на голове или их большую часть. В законе в качестве исключений указаны головные уборы и медицинские повязки, защищающие от непогоды. При этом запрет не коснулся еврейской кипы и головного убора сикхов — патки.

Закон не набрал двух третей голосов, поэтому не получил статус конституционного, уточняет телеканал «360».

В мае 2018 года большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от $160 за первое нарушение и $1,6 тыс. после трех.

27 июня 2018 года верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение аналогичного запрета. Подобные законы уже действуют в Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, а также в некоторых регионах Швейцарии и Канады. Такому же примеру планирует последовать Казахстан.