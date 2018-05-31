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В Дании запретили ношение бурки и никаба в общественных местах

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Парламент Дании поддержал инициативу правительства о запрете на ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо. Об этом информирует Радио Дании DR.

Закон вступит в силу с начала августа. Так, за ношение в общественных местах никаба, бурки или балаклав нарушителям грозит штраф в размере 1 тыс. датских крон ($157). При повторном игнорировании этого правила штраф увеличивается. Максимальное взыскание составляет 10 тыс. крон ($1568).

Вместе с тем запрет имеет ряд исключений. Например, если человек укрывает нос шарфом, чтобы не замерзнуть в холодную погоду, это не будет считаться нарушением. Кроме того, запрет не распространяется на маскарадные и рабочие маски.

Ранее учителя в Германии высказались в поддержку законодательного запрета на ношение хиджаба лицами, не достигшими 14-летнего возраста.

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