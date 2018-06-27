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В Нидерландах запретили носить бурки и никабы в общественных местах

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
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Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо, в общественных местах. Об этом сообщило агентство Reuters.

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За инициативу в 2016 году проголосовала нижняя палата парламента, однако для ее вступления в силу было необходимо одобрение верхней палаты. Запрет распространяется, в частности, на бурки и никабы, а также на балаклавы и мотоциклетные шлемы.

Как пишет «Газета.ру», запрет коснется школ, больниц и других госучреждений, а также общественного транспорта, но на улице ограничения действовать не будут. Нарушителям будет грозить штраф до $450.

В конце мая подобный закон принял парламент Дании. Под запретом также оказались никабы, бурки и балаклавы. При этом, если человек укрывает нос шарфом, чтобы не замерзнуть в холодную погоду, это не будет считаться нарушением.

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