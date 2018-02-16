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Дания ополчилась на «мобильные тюрьмы»

Копенгаген готовится ввести запрет на бурки и никабы
Фото: Getty Images/Franck Prevel
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Дания ополчилась на «мобильные тюрьмы»
2018-02-08 16:57:09">
2018-02-08 16:57:09
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Этой весной Дания может пополнить список европейских государств, в которых официально запрещено выходить на улицу в бурках и никабах. Соответствующий законопроект, разработанный министерством юстиции страны, к концу марта будет внесен на рассмотрение фолькетинга (парламента) и, как ожидается, одобрен. Об этом «Известиям» сообщили в парламенте Дании. При этом точных данных о том, сколько женщин в государстве с 5,7-миллионным населением появляются на улице в скрывающих лицо одеждах, не оказалось ни у кого из опрошенных «Известиями» датских парламентариев. Однако сторонники запрета настаивают, что символизм важнее цифр: закон, по их мнению, будет новым напоминанием о том, что в «свободолюбивой Европе» нет места «символам угнетения женщин».

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Строго говоря, законопроект не упоминает конкретно бурки и никабы — принятые у женщин-мусульманок одеяния, в которых в лучшем случае видно лишь глаза, — запретить планируется вообще «все предметы одежды, скрывающие лицо». Эта формулировка изначально привела к потоку возмущенных сообщений в СМИ и соцсетях, авторы которых иронизировали, что вскоре под запрет попадут даже накладные бороды и карнавальные маски. В итоге министерство юстиции было вынуждено дать пояснения, что носить маски на хеллоуин и шапки с шарфами в холодную погоду новый закон не помешает.

При этом санкции в нем предусмотрены совсем нешуточные: после вступления закона в силу ослушавшихся ждет штраф в размере 1 тыс. датских крон ($167), а если «нарушитель» будет пойман повторно — в 10 раз больше.

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Антиисламистская демонстрация в Копенгагене, апрель 2016 года

Фото: Global Look Press/ZUMA/Noe Falk Nielsen

— Это очень символическое послание: «Нельзя заключать женщин в мобильную тюрьму». Мы не хотим быть свидетелями такого обращения с людьми в Дании, — сказала «Известиям» член комитета по делам иммиграции и интеграции в датском парламенте от правой Датской народной партии Мэри Крарап.

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Датская народная партия, предложившая разработать этот документ, давно известна своей антимигрантской риторикой. В разгар захлестнувшего Европу в 2015 году миграционного кризиса именно она сыграла главную роль в принятии свода поправок, резко ужесточивших правила получения статуса беженца в Дании. В частности — противоречивого закона, разрешившего конфисковывать у запросивших убежища в Дании всю наличность и ценности свыше 10 тыс. крон, дабы компенсировать расходы властей на их содержание.

Конечно, ряд инициатив правых — вроде недавней идеи обязать мигрантов посещать церкви в Рождество и на Пасху, чтобы доказать свою «датскость», — у многих вызывал возмущение. Но в том, что касается запрета на скрывающую лицо одежду, большинство граждан страны (62%, по данным службы Epinion) оказались на стороне правых.

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Магазин с исламскими головными уборами, не закрывающими лицо

Фото: Global Look Press/imago stock&people

Сейчас проект закона проходит стадию общественных консультаций. В частности, документ уже передан для ознакомления ряду правозащитных организаций, и к 6 марта они должны будут представить министерству свои соображения, рассказал «Известиям» представитель датского Института по правам человека Кристоффер Бадсе. В фолькетинг законопроект — с учетом возможных поправок — попадет к концу марта, рассказала «Известиям» консультант датского парламента Кетти Гаммелгард. 

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Судя по всему, запрет будет одобрен. Крупные датские партии, в том числе правящие либералы, вычеркнувшие из проекта предложение наказывать вышедших на улицу в бурках женщин еще и тремя месяцами тюрьмы, серьезных возражений в его адрес не высказали. 

Против выступила лишь традиционно левая оппозиция Дании, представляющая парламентское меньшинство.

— Мы не думаем, что государство должно предписывать гражданам, как одеваться. Если женщин в Дании заставляют ходить в бурках, запрет такой одежды им не поможет. Они либо будут оштрафованы, либо будут вынуждены не выходить из дома, что еще больше изолирует их от общества, — заявил «Известиям» Нильс Роледер, советник по миграционной политике «Красно-зеленого альянса», одной из парламентских партий левого толка.

Любопытно, что точных данных о числе женщин, которые выходят на улицу в закрывающей лицо одежде, в Дании нет. Последний раз правительственный доклад от 2010 года определял их количество в пределах 150–200 человек.

— Этой статистики нет. Но в том районе, где я живу, вы точно увидите женщин в такой одежде. И сейчас их стало гораздо больше по сравнению с тем, что было до миграционного кризиса, — заметила депутат Мэри Крарап.

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Бурка в отличие от никаба не оставляет даже прорезь для глаз

Фото: Global Look Press/imagebroker/Frank Bienewald

Действительно, если в 1980 году на датчан «незападного» происхождения (то есть людей не европеоидной расы) приходился 1% населения, то сейчас он составляет уже около 8%. При этом подобные изменения в Дании замечают далеко не все.

— Думаю, очень немного женщин в Дании ходят в бурках или никабах — наверное, меньше сотни, — заявил «Известиям» правозащитник Кристоффер Бадсе.

В «Красно-зеленом альянсе» приводят еще меньшие цифры. 

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— Женщин, постоянно ходящих в этой одежде, в Дании ровно 23 человека. И — ни одной женщины в бурке (последняя в отличие от никаба не оставляет даже прорезь для глаз, прикрывая глаза сеточкой. — «Известия»), — заявил «Известиям» Нильс Роледер.

Он также добавил, что за всю жизнь не видел ни одной женщины в бурке и менее десяти в никабах, включая двух, на днях приходивших к зданию парламента протестовать против нового закона.

Запреты на ношение бурок и другой скрывающей лицо одежды сейчас действуют во Франции, Бельгии, Нидерландах, Болгарии, немецкой Баварии, итальянском регионе Ломбардия и швейцарском кантоне Тичино, а с прошлой осени — еще и в Австрии.

Что касается Дании, то ее законы в миграционной сфере явно работают. В 2015 году убежище в Дании запросили рекордные 21 тыс. человек. В 2017-м, как сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства по делам иммиграции и интеграции, их число составило уже 3458 человек — это самый низкий показатель за последние девять лет. Ожидаемый запрет на бурки и никабы наверняка сделает эту страну еще менее желанным пристанищем в глазах беженцев.

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