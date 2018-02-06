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Власти Дании предложили запретить закрывающие лицо головные уборы

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Фото: Global Look Press/P Deliss/Godong
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Кабинет министров Дании выступил за запрет ношения в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо.

Глава минюста страны Сёрен Папе Пульсен заявил во вторник, что ношение в общественных местах подобных головных уборов «является несовместимым с ценностями датского общества».

«Мы должны сохранять уважение к общим ценностям, которые нас связывают… Здесь в Дании мы показываем друг другу доверие и уважение, встречаясь лицом к лицу», — приводит слова министра «РИА Новости».

Среди головных уборов упоминаются никаб, бурки и балаклавы.

Ранее во вторник портал iz.ru сообщил, что в Германии заявили о растущей угрозе со стороны исламистов.

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