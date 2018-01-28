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Дания потратит дополнительные $2,14 млрд на оборону

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Фото: Global Look Press/Europapress
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Парламент Дании одобрил план увеличения оборонных расходов страны предполагающий, что в датский военный бюджет в ближайшие шесть лет будут направлены дополнительно 12,8 млрд крон ($2,14 млрд).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.

Отмечается, что финансирование не будет распределяться равномерно. Если в 2017 году бюджет минобороны Дании составил 21,7 млрд крон ($3,6 млрд), то в 2018 эта сумма будет увеличена на 800 млн крон ($134 млн), а в 2023-м — на 4,8 млрд крон ($800).

Предполагается также, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%.

Ранее портал iz.ru писал, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к конгрессу с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 год до $716 млн. В результате оборонный бюджет будет увеличен на 13% по сравнению с 2017 годом.

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