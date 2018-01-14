Премьер Дании прибудет в Эстонию

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в воскресенье совершит двухдневный визит в Эстонию.

Ожидается, что премьер Дании вместе с эстонским коллегой Юри Ратасом посетят военный городок в Тапе. Там состоится встреча премьеров с датскими военнослужащими из боевой группы НАТО.

Во встрече примут участие министры обороны Эстонии и Дании, сообщает «Интерфакс». В понедельник Ларс Расмуссен встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Политики обсудят вопросы безопасности региона и предстоящего саммита НАТО.

Ранее стало известно, что Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией.