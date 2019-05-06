Двадцать школ в Пензе запретили хиджабы

Двадцать школ в Пензе запретили ношение учащимися хиджабов. Данное требование прокуратуры официально закрепили в документах учебных заведений.

Прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что в учебных заведениях положения о школьной форме не устанавливали прямой запрет на ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами или символикой, передает «Федеральное агентство новостей».

Как пояснили в надзорном ведомстве региона в понедельник, 6 мая, «с целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также соблюдения прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих общеобразовательных организаций прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены».

Отмечается, что «положения о требованиях к внешнему виду учащихся приведены в соответствие с требованиями законодательства». При этом к дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц школ.

Ведомство напомнило, что действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования и не предусматривает возможность действовать сообразно вероисповеданию в общеобразовательных учреждениях.

В мае 2018 года большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от $160 за первое нарушение и $1,6 тыс. после трех.

27 июня 2018 года верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение аналогичного запрета. Подобные законы уже действуют в Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, а также в некоторых регионах Швейцарии и Канады. Такому же примеру планирует последовать Казахстан.