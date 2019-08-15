В Британии запретили рекламу из-за закона о гендерных стереотипах

В Великобритании впервые запретили рекламные ролики трех компаний из-за закона о запрете на использование негативных гендерных стереотипов. Об этом сообщило издание The Drum.

Жалобы получили ролики, рекламирующие сыр Philadelphia американского производителя продуктов питания Mondelez, бутилированную воду Buxton Water производителя Nestlé, а также автомобили Volkswagen еGolf.

Реклама бренда Philadelphia получила 128 негативных отзывов на ролик, где молодые отцы забывают о детях, пробуя продукт. Компания пыталась отстоять ролик, заявив, что это не проявление безответственности, а мужчины отвлеклись из-за привлекательности продукта.

Однако эксперты признали, что реклама показывает временный упадок концентрации внимания из-за усталости, свойственной молодым родителям.

В рекламе автомобиля Volkswagen демонстрируются двое мужчин-астронавтов, мужчина атлет с протезом ноги и мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, а также женщина с коляской. Зрители считают, что в ролике показан стереотип того, что мужчины больше склонны к риску.

Олицетворением гендерных стереотипов зрители назвали и рекламу бутилированной воды Buxton Water, где балерина, музыкант-ударник и тренирующийся на тренажере гребец, занимаясь своими делами, периодически отвлекаются, чтобы выпить воды.

В апреле общественная организация «Ассоциация пространства и досуга» провела проверку в одной из школьных библиотек Барселоны, в ходе которой она лишилась около 200 произведений. Акция была посвящена поиску скрытого сексизма в детских книгах.