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ФАС возбудила дело после рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей

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Фото: Соцсети
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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении общества защиты животных «Ответ» после рекламы ветеринарной клиники, в которой сообщалось о бесплатной кастрации неверных мужей. Об этом сообщается на сайте управления в четверг, 8 августа.

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Отмечается, что реклама клиники была размещена неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко» и возмутила местных жителей, которые подали пять жалоб. Они сочли оскорбительным следующее объявление: «Акция кастрация. Кот — 1000 рублей. Кошка — 2500 рублей. Неверный муж — бесплатно».

В УФАС рассказали, что заявления были направлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет». В итоге 87,5% из специалистов в области рекламы согласились, что данное объявление оскорбляет человеческое достоинство. В итоге данную рекламу признали нарушающей п. 6 ст. 5 Закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений).

1 августа в УФАС по Пермскому краю сообщили, что эксперты не нашли нарушений в рекламе «божественной» шаурмы пермского кафе.

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