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Поветкин рассказал о желании провести поединок в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чемпион мира по версии WBA International в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал «Известиям» о желании провести следующий поединок.

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«Я не против с кем-нибудь боксировать, — сказал боксер. — Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой».

При этом 40-летний спортсмен добавил, что хотел бы провести поединок в России.

«Я бы очень хотел побоксировать в России. Если мне дадут такую возможность, это будет очень здорово», — отметил Поветкин.

1 сентября Поветкин единогласным решением победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне. На счету россиянина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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