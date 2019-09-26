Поветкин рассказал о желании провести поединок в России

Чемпион мира по версии WBA International в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал «Известиям» о желании провести следующий поединок.

«Я не против с кем-нибудь боксировать, — сказал боксер. — Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой».

При этом 40-летний спортсмен добавил, что хотел бы провести поединок в России.

«Я бы очень хотел побоксировать в России. Если мне дадут такую возможность, это будет очень здорово», — отметил Поветкин.

1 сентября Поветкин единогласным решением победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне. На счету россиянина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Фьюри — грязный боец»