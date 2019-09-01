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Усик пришел поддержать Поветкина перед боем с Хьюи Фьюри

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Фото: twitter.com
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Украинский боксер Александр Усик пришел поддержать россиянина Александра Поветкина перед его поединком с британцем Хьюи Фьюри в Лондоне.

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Видео, на котором Усик желает Поветкину успехов, появилось в соцсетях, передает РЕН ТВ. «Я так, проездом. Посмотрю, что вы здесь будет творить чудеса, и домой», — сказал украинский спортсмен.

Поединок за титул WBA International в Лондоне завершился победой Поветкина единогласным решением судей. После боя 39-летний российский боксер-тяжеловес заявил, что хотел бы встретиться с двоюродным братом Хьюи — Тайсоном.

Менеджер россиянина Андрей Рябинский ранее рассказал, что Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года. В послужном списке россиянина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

В активе 24-летнего Хьюи Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. У бывшего чемпиона мира по трем версиям 31-летнего Тайсона Фьюри поражения отсутствуют (28 побед и одна ничья).

Не имеющий поражений в карьере Усик, который ранее был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, в июне сообщил, что не хотел бы встретиться на ринге с Поветкиным из-за политической ситуации. В марте украинец отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым и освободил титул WBA.

При этом 22 июля 2018 года Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), тем самым став абсолютным чемпионом мира. Позже он был признан лучшим боксером 2018 года по версии американского телеканала ESPN.

На счету 32-летнего украинца 16 побед и ноль поражений. Также он является олимпийским чемпионом 2012 года. Усик родился и вырос в Симферополе. Он также известен критикой украинских властей. При этом спортсмен неоднократно признавался в любви к Украине и отмечал, что не намерен менять гражданство.

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