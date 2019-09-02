Болельщики встретили Поветкина в Москве после победы над Хьюи Фьюри

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин прилетел в Москву из Лондона в понедельник, 2 сентября после победы в бою над британцем Хьюи Фьюри за титул чемпиона WBA International.

В аэропорту Домодедово его встретили друзья-спортсмены и болельщики, передает РЕН ТВ. В разговоре с журналистами спортсмен признался, что ему было сложно в поединке с британцем.

«Он корявый, неудобный, а так в принципе ничего», — сказал Поветкин и поспешил домой. 2 сентября боксер отмечает день рождения. Ему исполнилось 40 лет.

Поединок с Фьюри прошел в Великобритании 1 сентября. Судьи отдали Поветкину победу единогласным решением. После боя россиянин заявил, что хотел бы встретиться с двоюродным братом Хьюи — Тайсоном.

Менеджер боксера Андрей Рябинский рассказал, что Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года. В послужном списке россиянина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

В активе 24-летнего Хьюи Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. У бывшего чемпиона мира по трем версиям 31-летнего Тайсона Фьюри поражения отсутствуют (28 побед и одна ничья).