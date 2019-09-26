Национальный аудит: Счетная палата проанализирует приоритетные проекты

Для достижения прорывных результатов в реализации нацпроектов важна постоянная обратная связь. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Так глава государства поддержал руководство Счетной палаты в проведении комплексного анализа нацпроектов. А рекомендации аудиторов по настройке экономической и социальной политики российский лидер назвал взвешенными и точными. По мнению главы СП Алексея Кудрина и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в России всё же нужно изменить систему госуправления.

Владимир Путин, выступая на конгрессе ИНТОСАИ, выразил поддержку руководству Счетной палаты в проведении комплексного анализа национальных проектов и инвестиционных программ в дополнение к финансовому аудиту. Такой шаг позволит сверять их соответствие вызовам, стоящим перед Россией и мировым сообществом в целом, а также повысит конкурентоспособность РФ и улучшит условия жизни граждан, отметил глава государства. Он подчеркнул, что смысловой, проактивный и адресный подход в тренде среди высших органов государственного аудита по всему миру.

В России сегодня значительные ресурсы сконцентрированы на реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса, рассказал Владимир Путин. По словам президента, для прорыва в реализации этих мероприятий нужна постоянная обратная связь, объективное видение всей картины. В тестировании реформ в государстве у органов высшего аудита огромная роль. И они по статусу призваны содействовать справедливому и ответственному госуправлению.

Справка «Известий» Ранее Счетная палата выявила риски недостижения целей, поставленных в нацпроектах, писали «Известия». Так, проведенный анализ показал схожие системные недостатки: проблемы в управлении, а также размытость ответственности и полномочий между оргструктурами и должностными лицами. Всего на реализацию всех нацпроектов до конца 2024 года выделено 25,7 трлн рублей.

Председатель СП Алексей Кудрин, выступая на конгрессе, призвал расширять работу и влияние счетных палат для решения глобальных проблем, предотвращения и прогнозирования рисков. По его словам, действующая модель госуправления в РФ отстает от вызовов, которые стоят перед государством.

— Бюрократия слишком неповоротлива, функциональные колодцы, низкое качество кадров. Зачастую у нас мы называем это «работа по поручениям», будь то президента, парламента, а не система, которая бы генерировала, фокусировала постоянно на тех реальных мерах, которые приводят к выполнению задач, — высказался глава СП.

Он добавил, что в сегодняшней реальности важно не идти за событиями, а формировать ту институциональную структуру, которая уже позволяла бы иметь более серьезные результаты. В ближайшие несколько лет глобальный рост снизится, и, по мнению Алексея Кудрина, нужно акцентировать внимание на внутренних ресурсах — улучшать бизнес-среду и развивать человеческий капитал.

Глава Сбербанка Герман Греф также сделал акцент на проблеме госуправления — необходимо внедрять инновации и переходить на цифровизацию. По его словам, мир стоит на пороге проведения первой революции в системе госуправления, так как четвертая промышленная — внесла свои коррективы и поставила многие государства перед необходимостью изменений.

Для достижения целей по нацпроектам необходима детальная работа властей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Результаты по мероприятиям социального характера хорошие, так как как они не новы для госслужащих. Но в освоении другого направления — инвестиционных проектов — есть проблемы, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, для исправления ситуации всю работу от начала и до конца необходимо построить в динамичном ключе.

Размытость конечных целей не обеспечит необходимо эффекта, уверен профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Он уверен: что необходимо отказаться от количественных параметров в пользу качественных.