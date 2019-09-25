Появилось видео с места посадки Boeing 767 с загоревшейся стойкой шасси

Опубликовано видео с места посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле. Как сообщил «Интерфакс» 25 сентября, во время приземления у лайнера загорелась стойка шасси.

На кадрах, размещенных сайтом телеканала РЕН ТВ, видно, как пассажиры покидают воздушное судно и бегут по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Судя по эмоциональным возгласам, люди были в панике.

На борту находились 331 пассажир и 10 членов экипажа, все были своевременно эвакуированы. Как сообщили в Росавиации, за медицинской помощью никто не обращался.

Позднее в авиакомпании сообщили, что помощь врачей потребовалась одному пассажиру. О состоянии здоровья обратившегося информации нет.

Перевозчик инициировал расследование инцидента при участии авиационных властей, компании – производителя самолета и представителей воздушной гавани Барнаула.

Boeing 767 авиакомпании Azur Air выполнял рейс из вьетнамского Камраня. Правая стойка шасси загорелась уже после посадки, во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе. Пилоты применили экстренное торможение, лайнер остановился в конце ВПП.

16 сентября у самолета авиакомпании Red Wings загорелся двигатель перед вылетом. Лайнер выполнял рейс из Черногории в Санкт-Петербург.