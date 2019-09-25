СМИ сообщили о пропаже легкомоторного самолета на Ставрополье

Власти Ставропольского края проверяют информацию о пропавшем в регионе легкомоторном самолете. Об этом сообщили в администрации Предгорного района.

К проверке данных подключены и оперативные службы региона, передает в среду, 25 сентября, ТАСС. В настоящее время информация о пропавшем самолете не подтверждена.

«Обследовано большое количество территории, пока не обнаружено борта», — отметили в администрации. Местность исследуют спасатели и пожарные.

31 августа пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области. Пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в кабине.