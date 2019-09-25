Прямой эфир

СМИ сообщили о пропаже легкомоторного самолета на Ставрополье

0
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ставропольского края проверяют информацию о пропавшем в регионе легкомоторном самолете. Об этом сообщили в администрации Предгорного района.

К проверке данных подключены и оперативные службы региона, передает в среду, 25 сентября, ТАСС. В настоящее время информация о пропавшем самолете не подтверждена.

«Обследовано большое количество территории, пока не обнаружено борта», — отметили в администрации. Местность исследуют спасатели и пожарные.

31 августа пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области. Пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в кабине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
СМИ назвали новую версию крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019