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Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Число россиян, начавших сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства НАФИ, поступившего в распоряжение «Известий» в среду, 25 сентября.

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Согласно исследованию, каждый третий житель России сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. За последние четыре года количество сортирующих и грамотно утилизирующих твердые коммунальные отходы (ТКО) выросло с 13% до 35%. По сравнению с 2015 годом в пять раз возросло число людей, сдающих макулатуру, и в шесть раз — выбрасывающих батарейки и энергосберегающие лампочки в специальные контейнеры.

В то же время две трети участников опроса по-прежнему не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичных отходов. А 57% даже не видели в своих населенных пунктах таких баков.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 26 сентября.

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