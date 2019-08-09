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В Подмосковье установили 45 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО

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Раздельный сбор мусора организуют в Московской области. С начала года в регионе установлено 45 тыс. контейнеров.

Работа по повышению качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В регионе приобретено порядка 900 единиц мусоровывозящей техники. Также устанавливаются контейнеры для раздельного сбора ТКО. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Проект по внедрению раздельного сбора мусора разрабатывают на территории аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что Можга станет первым городом в Удмуртии, где внедряют раздельный сбор мусора. Специальные баки установят в 2020 году.

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