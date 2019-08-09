В Подмосковье установили 45 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО
Раздельный сбор мусора организуют в Московской области. С начала года в регионе установлено 45 тыс. контейнеров.
Работа по повышению качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В регионе приобретено порядка 900 единиц мусоровывозящей техники. Также устанавливаются контейнеры для раздельного сбора ТКО. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Проект по внедрению раздельного сбора мусора разрабатывают на территории аэропорта Домодедово.
Ранее сообщалось, что Можга станет первым городом в Удмуртии, где внедряют раздельный сбор мусора. Специальные баки установят в 2020 году.