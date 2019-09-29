Заверните в Большой: какие премьеры представят музыкальные театры

Все ведущие музыкальные театры столицы — Большой, МАМТ, «Геликон» и «Новая Опера» — объявили свои планы на новый сезон. «Известия» выяснили, чем собираются удивить меломанов прославленные коллективы, и какие премьеры нельзя пропустить.

Битва титанов

Приоритеты Большого театра неизменны: в опере главный акцент делается на русскую музыку. Поэтому в афише ГАБТ появятся два шедевра Римского-Корсакова. 26 сентября на Новой сцене — «Сказка о царе Салтане» в постановке Алексея Франдетти, а 14 февраля — «Садко» в режиссуре Дмитрия Чернякова.

— Наконец-то на Историческую сцену вернется опера Римского-Корсакова «Садко», — отметил на сборе труппы музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев. — В ней блистали все великие солисты Большого. И нам очень приятно, что в театр также возвращается Дмитрий Черняков.

Еще одно долгожданное сотрудничество — балетмейстер Алексей Ратманский. Он прилетел в Москву и приступил к репетициям «Жизели». До недавнего времени в Большом можно было увидеть сразу две «Жизели» — авторства Юрия Григоровича на Исторической сцене и Владимира Васильева — на Новой. Чем сразит публику Алексей Ратманский, увидим 21 ноября. Но главная интрига — останутся ли прошлые «Жизели» в репертуаре. Представители театра пока сохраняют на этот счет молчание.

Камерная сцена имени Б.А. Покровского, ставшая еще одной площадкой Большого в прошлом году, будет отдана молодым режиссерам. Глеб Черепанов поставит русскую барочную оперу «Гостиный двор» Пашкевича. За дирижерский пульт встанет Филипп Чижевский. За «Маленького трубочиста» Бриттена возьмется Олег Долин, а Владислав Наставшев осилит оперу Бизе «Искатели жемчуга». Кроме молодежи, Большой заключил контракты и с мировыми звездами. В спектаклях ГАБТа споют Аида Гарифуллина, Вероника Джиоева, Дмитрий Ульянов и Хибла Герзмава.

— Мы подписали контракт с Пласидо Доминго, — рассказал «Известиям» генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. — Он будет петь в апреле Жермона в «Травиате». Ведем переговоры с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Мы бы хотели, чтобы они спели вместе в «Доне Карлосе». Речь идет об июне. А в октябре в опере «Дон Карлос» партию Филиппа II исполнит Ильдар Абдразаков.

Завершать сезон планируется плотным графиком премьер. 21 мая на Новой сцене представят балет «Мастер и Маргарита» в хореографии Эдварда Клюга на музыку Шостаковича и Шнитке, а 17 июня покажут оперу «Дон Жуан» Моцарта. За постановку возьмется драматический режиссер из Петербурга Семен Спивак.

Нуреев навсегда

101-й сезон Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко будет богат на оперные постановки. В планах — сразу пять наименований. Открыли сезон премьерой оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы», которую в России ставят лишь в третий раз. Работала над спектаклем интернациональная команда: это совместная постановка с фестивалем в Экс-ан-Провансе и Национальной оперой Нидерландов.

30 ноября на Основной сцене представят музыкальный спектакль «Зимний вечер в Шамони». Александр Титель обещает красочную постановку на музыку из оперетт Оффенбаха, Легара, Штрауса, Кальмана и др. Декорацией для героев станет элитный горнолыжный курорт.

Еще одна громкая премьера МАМТ — «Вольный стрелок» Вебера. Спектакль не видели в Москве вот уже 118 лет. Режиссер Александр Титель пригласил для совместной работы над оперой дирижера Фабриса Боллона, который уже работал на этой сцене над «Тангейзером» вместе с Андрейсом Жагарсом. Увы, недавно латышский режиссер скончался. В память о нем в репертуар театра возвращается его постановка «Манон» Массне. А под занавес сезона состоится российская премьера «Оронтеи» Антонио Чести. Изящную барочную оперу поставит режиссер театра Ирина Лычагина.

— Грядущий сезон даст нам возможность развивать линии, определяющие сегодня оперный репертуар МАМТа: это классические шедевры, интерпретированные в духе сегодняшнего дня, современная опера и оперетта, — а также начать поиски новых направлений в театральном искусстве, — считает художественный руководитель оперной труппы Александр Титель.

Заявки на балетные премьеры тоже интригуют. 25 октября МАМТ представит «Дон Кихота» в хореографии Рудольфа Нуреева. За шедевр Людвига Минкуса возьмется худрук балетной труппы театра Лоран Илер. Костюмы и декорации Николаса Георгиадиса будут воссозданы по образцу спектакля, шедшего в Парижской национальной опере. Премьера «Дон Кихота» будет сопровождаться выставкой, посвященной Нурееву.

В июне в афише МАМТ вновь появится имя британца Акрама Хана. Гуру танцевального модерна представит камерную постановку «KAASH». А труппа театра возобновит «Вариации» на музыку Бизе в хореографии Владимира Бурмейстера.

Игрушки с «Бригадой»

В планах «Новой Оперы» две премьеры. 23 ноября на Основной сцене представят сочинение для детей и взрослых. Алексей Шелыгин по заказу театра создал оперу-сказку «Продавец игрушек». Композитор уже работал с драматическими театрами, а также писал саундтреки к кино и сериалам («Бригада», «Штрафбат» и др.).

— Также в этом сезоне мы представим одну из самых ярких опер Верди — «Стиффелио», — рассказал «Известиям» директор театра Алексей Сибирцев. — Это произведение как нельзя лучше вписывается в репертуарную политику «Новой Оперы». Мы продолжаем открывать для наших зрителей новые и малоизвестные музыкальные произведения.

Возможно, театр осилит еще одну премьеру, сообщил Алексей Сибирцев. Скорее всего, это будет русская опера — ее поставят к Пушкинскому фестивалю в июне.

Театр начал сезон с новым главным дирижером. Им стал Александр Самоилэ. Пополнилась и труппа: из Мариинского театра пришел баритон Павел Янковский, а из Большого — тенор Станислав Мостовой.

Юбилей «Геликона»

«Геликон-опера» открыла юбилейный 30 сезон. Труппа отметит его пятью премьерами. Первая — музыкальный спектакль «Мистер Георг Отс», посвященный 100-летию со дня рождения великого певца. Летом в Эстонии на фестивале «Оперные дни на Сааремаа» состоялась ее мировая премьера. Режиссером-постановщиком выступил худрук театра Дмитрий Бертман. А 22 октября он представит свою версию «Травиаты» Верди. За пульт встанет Александр Сладковский.

К Новому году театр готовит подарок для детей — музыкальный спектакль «Снежная Королева. Глобальное потепление». Актуальную проблематику в сказочную основу вплетет режиссер Илья Ильин. 2 февраля в афише появится буфф-нуар «Туда и обратно» на музыку Хиндемита. Кстати, красивая дата премьеры — 02.02.2020 — выбрана не случайно: она одинаково читается справа налево и наоборот.

Наконец, 12 февраля Дмитрий Бертман покажет премьеру оперы Леонида Вайнштейна «Золушка». Произведение ученика Кары Караева в России поставят впервые.