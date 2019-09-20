Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Тайна печати дракона» (6+)

Режиссер: Олег Степченко, в ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Юрий Колокольников, Павел Воля, Анна Чурина, Андрей Мерзликин и др.

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока. Ему вновь предстоит долгий путь, полный приключений, который приведет его в Китай. На этом пути картографу встретятся диковинные существа, китайские принцессы, мастера смертоносных боевых искусств и сам Лун-Ван, царь всех драконов.

Yesterday (12+)

Фото: UPI

Режиссер: Дэнни Бойл, в ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель, Винсент Франклин, Джоэль Фрай

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Всё просто. Джек — единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

«Элефант» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Алексей Красовский, в ролях: Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Ингрид Олеринская

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы всё прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но создавать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки…

«Комната желаний» (16+)

Фото: Вольга

Режиссер: Кристиан Волькман, в ролях: Ольга Куриленко, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу, Кэрол Уэйерс

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

«Рэмбо: Последняя кровь» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Адриан Грюнберг, в ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Оскар Хаэнада, Луис Мэндилор, Адриана Барраса, Ивет Монреаль, Хоакин Косио, Серхио Перис-Менчета, Джессика Мэдсен

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому: в последний раз стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца

«Побег из джунглей» (6+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссеры: Линь Хуэйда, Дин Лян

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени.

«Между нами музыка» (18+)

Фото: Престиж Кино

Режиссер: Терренс Малик, в ролях: Натали Портман, Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Бри Дэниэл, Кейт Бланшетт, Холли Хантер, Беренис Марло, Вэл Килмер, Люкке Ли, Оливия Грэйс Эпплгейт и др.

Юная Фэй мечтает о музыкальной карьере, и в этом ей может помочь богатый и влиятельный продюсер Кук. Их связывают не только деловые отношения. Но однажды на вечеринке девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи. Он тоже только в начале своего пути наверх. Между ними с первой минуты возникает такое притяжение, сопротивляться которому бесполезно. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина, Ронда. Каждому в этом любовном четырёхугольнике неизбежно придется сделать свой выбор, счастливый или катастрофический…

Кинофестиваль «Золотой единорог» (18+)

Фото: mos-kino.ru

Кинофестиваль «Золотой Единорог» — спутник одноименной кинопремии, которая проходит в Лондоне с 2016 года, и крупнейшая в мире награда, которую международное жюри вручает российским картинам. В программе отечественных показов участвуют ленты, представленные в номинации «Лучший зарубежный фильм о России». В этом году зрителям покажут девять полнометражных картин производства Кубы, Канады, Украины, Германии и США.

20-22 сентября, кинотеатры «КАРО 11 Октябрь», «Факел», «Юность»

«Сны спящей красавицы» (12+)

Фото: tci.ru

Премьерный показ балета хореографа Эдварда Клюга, в котором блистают прима-балерина Диана Вишнева и солист Штутгартского балета Марайн Радемакер. Благодаря языку танца, электронной музыке и новейшим 3D-технологиям создателям спектакля удалось оживить сказочные грезы главной героини, которая спала целый век.

20 сентября, 20.00, «Крокус Сити Холл»

В.Е.Р.А. (12+)

Фото: masterbrus.com

Мастерская Брусникина и Центр Вознесенского возобновляют показы спектакля режиссера Сергея Карабаня. В названии постановки — «В.Е.Р.А.», в основе которой лежит поэтическая драма Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, зашифрованы имена четырех главных героев, лидеров московской поэтической сцены — Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной. Этим четырём предстоит стать свидетелями конца эпохи оттепели и пережить ее, что неминуемо подвергнет их веру в идеалы серьезному испытанию.

20 сентября, 20.00, Центр Вознесенского

«Пари над бездной» (12+)

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Премьера в театре на Пушкинской площади. Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина поставили на сцене действо из девяти разных историй. Судьбы героев тесно связаны между собой невидимыми нитями, которые невозможно порвать, и одной целью — обрести любовь в нашем сумасшедшем мире.

20 сентября, 19.00, 21 сентября, 14.00, 19.00, 22 сентября, 19.00, Театр Мюзикла

«Нашла коса на камень» (12+)

Фото: m-g-t.ru/Егор Алеев

Сергей Безруков поставил комедию по мотивам произведений А.Н. Островского. Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков (Дмитрий Дюжев). Нелепый, наивный провинциал, по виду — с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Вдобавок ко всему без памяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие. Кто он, этот Савва Васильков, откуда, богат ли, завидный ли жених? Но кем бы он ни был, слишком смешон и странен он в своих взглядах и слишком велик соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах…

21 сентября, 19.00, Губернский театр

«Похождения повесы» (16+)

Фото: stanmus.ru

Режиссер Саймон Макберни представляет на сцене МАМТа одно из самых важных неоклассицистских сочинений Игоря Стравинского — англоязычную оперу «Похождения повесы». Либретто Уистена Хью Одена и Честера Коллмена основано на серии гравюр Уильяма Хогарта, рассказывающих о восхождении и падении молодого человека по имени Том Рэйкуэлл.

21 сентября, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Игроки» (12+)

Фото: vk.com/malytheatre

Премьера в Малом театре. В честь празднования 210-летия со дня рождения самого мистического классика Николая Гоголя дают спектакль по одноименной комедии автора. Режиссер Владимир Драгунов выбрал на главную роль Игоря Петренко, недавно вернувшегося в театр. Актер исполнит матерого картежного шулера Ихарева, уверенного в своих мошеннических способностях и ловкости рук. Герой считает, что из любой ситуации сможет выйти победителем, однако жизнь преподносит ему сюрприз.

22 сентября, 18.00, Малый театр

«Николай Наседкин. Нефть: личная история» (0+)

Фото: culture.ru

Проект известного московского художника Николая Наседкина — попытка средствами современного искусства представить пространство современной России и осмыслить значение нефти в истории страны. «Чёрное золото» стало частью личной истории художника — более 20 лет он создавал живописные произведения, используя нефтяные суспензии. Главный вопрос проекта — можно ли разглядеть личную историю в глобальной истории современного мира?

До 10 ноября, Новая Третьяковка

Серж Лидо (0+)

Фото: mamm-mdf.ru

Мультимедиа Арт Музей впервые в России представляет выставку работ легендарного балетного фотографа Сержа Лидо из коллекции Пьера Паоло Косса. За полвека карьеры Лидо смог запечатлеть таких кумиров, как Вацлав Нижинский, Серж Лифарь, Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Морис Бежар, Марта Грэм, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и др. Также он снимал Жана Кокто, Эдит Пиаф, Игоря Стравинского, Пабло Пикассо, Жана Марэ, Марии Каллас, Бриджит Бардо, Пьера Кардена...

До 17 ноября, Мультимедиа Арт Музей