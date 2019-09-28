Висельники тоже отдохнут: палачи против дяди Вани

Столичный театральный сезон стартовал мощно: как минимум три премьеры сентября, хотя и поделили зрителей на два непримиримых лагеря, определенно заслуживают внимания. Впечатлениями делится театральный обозреватель «Известий» Влад Васюхин.

«Дядя Ваня»

Театр Наций

О «Дяде Ване», который в Театре Наций поставил прежде никогда не работавший в России французский режиссер Стефан Брауншвейг, худрук парижского «Одеона», заранее сообщили, что он «будет об экологии ». А еще в предпремьерных интервью занятые в спектакле звезды проболтались, что француз обошелся с пьесой бережно, все буквы сохранены вплоть до ремарок.

Действительно, чеховский текст, который многими театралами выучен уже как «Отче наш», на месте. Но вот действие перенесено чуть ли не в наши дни. И выглядит это порой довольно странно, а то и нелепо.

С одной стороны, постоянно ставят самовар и носят дореволюционные платья и пиджаки, а с другой, в ходу современные гаджеты. К примеру, доктор Астров (Анатолий Белый) рассуждает о вырубке лесов в губернии, показывая Елене (Елизавета Боярская, в другом составе — Юлия Пересильд) свои диаграммы на ноутбуке. Ну хорошо, пусть будет ноутбук вместо рулона бумаги или картины маслом, только почему тогда за тем же Астровым в его лесничество посылают слугу, когда можно просто позвонить на мобильный? Дорого? Плохая связь? Или — к вопросу об экологии — после антракта нянька собирает в мешок невесть откуда появившиеся на сцене пластиковые бутылки. По залу шумок: кто пил? Что? Когда? Или — снова гаджеты — отставной профессор Серебряков (Виктор Вержбицкий играет его истеричным комическим стариком) обращается к домочадцам, зачем-то установив на помосте стойку с микрофоном.

театр Евгений Миронов в спектакле «Дядя Ваня» Фото: Театр Наций/Ира Полярная

Кстати, о сценографии. Кажется, что вместо русской усадьбы художник (его функции Брауншвейг выполнил сам) воплотил на сцене аккуратный уголок Финляндии, где так мечтает, вероломно продав имение, прикупить дачку Серебряков. На сцене, где разыгрывается в общем-то мрачная история, много света и воздуха. Лаконичные деревянные панели, фотообои с изображением сосен, шезлонги. А еще, хоть и ненавижу это выражение, вишенкой на торте — небольшой круглый бассейн. В него по очереди, начиная с похожего на хиппи дяди Вани (Евгений Миронов), или сигают, или просто присаживаются рядом зачерпнуть воды почти все персонажи. Этот бассейн иные злобные зрители назвали в соцсетях джакузи, бадьей, лоханкой. Он станет еще одним объектом для насмешек: «С подогревом или без?», потому что, да, банально. Совсем не этого ждала избалованная публика от звезды европейской режиссуры. И спектакль вышел, как говорится, актерским.

И вроде бы легко присоединиться к хору пересмешников, однако меня этот «Дядя Ваня» почему-то тронул. Пьеса оказалась как будто прочитана свежим взглядом. И нужно было приехать французскому режиссеру, чтобы наша публика обратила вдруг внимание на Надежду Лумпову. 29-летняя актриса, имеющая в своем багаже уже немало ролей, точно, пронзительно, но без надрыва, без истерики сыграла Соню, показав, что сгорают не леса, а человеческие судьбы...

«Пер Гюнт»

Театр имени Вахтангова

Если Стефан Брауншвейг бережно обошелся с чеховским оригиналом, то для культового режиссера Юрия Бутусова текст — не более чем повод смонтировать из выбранных фрагментов собственную историю.

Достаточно сказать, что в его пьесе «Пер Гюнт» занято всего семь артистов, тогда как в пьесе Генрика Ибсена около семидесяти (!) действующих лиц. При этом, пожертвовав многими персонажами, постановщик представил заглавного героя, погрязшего в поисках своего «я», в двух воплощениях.

театр Сергей Волков в роли Пера Гюнта Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Одного Пера играет Сергей Волков, в этом году пополнивший труппу Вахтанговского театра, и для многих москвичей этот питерский артист стал ошеломляющим открытием, а второго — восходящая вахтанговская звезда Павел Попов. То, что делают эти парни, а впрочем, и все их коллеги (нельзя не упомянуть Яну Соболевскую и Евгению Крегжде), в длинном, чрезмерно эмоциональном и беспощадном, что для них, что для публики, зрелище, иначе как актерским подвигом не назовешь. Их перевоплощения надо видеть, их пение (на разных языках и очень достойное для драматических актеров) надо слышать.

Далеко не все зрители, особенно, незнакомые с бутусовской эстетикой, доживают до финала, далеко не все хотят дожить — спектакль выматывает уже к первому антракту. А вот фанаты после четырех часов устраивают бешеную овацию. Хотя и отваживаются слегка попенять режиссеру на самоцитирование. Но в любом случае описать увиденные странствия и метания Пера Гюнта — задача не из легких. Нагромождение метафор, бесконечные преломления и искажения сюжета, визуальное пиршество, актерская самоотдача — всё это заставляет отправиться на спектакль Бутусова еще и еще раз.

«Палачи»

«Гоголь-центр»

Понятно, что каждое сравнения хромает, но сегодня « Гоголь-центр » — это новая «Таганка», «Таганка» времен ее золотого века. И вовсе не по той причине, что в спектаклях центра заняты бывшие любимовские звезды — Алла Демидова, Вениамин Смехов, Дмитрий Высоцкий. По тому, какую публику (лучшую в городе) можно увидеть в его стенах, и по тому, как его премьеры хвалят, ругают или замалчивают, можно сделать однозначный вывод: это больше, чем просто театр. «Анти-тюрьма» — как назвал когда-то «Таганку» Андрей Вознесенский.

Вот и н овый спектакль Кирилла Серебренникова «Палачи», сделанный по пьесе одного из самых знаменитых современных драматургов ирландца Мартина Макдонаха, в контексте всем известных событий в жизни постановщика не может восприниматься как просто очередная премьера. Тем более действие написанной в 2015 году пьесы перенесено в Россию 1990-х.

театр Сцена из спектакля «Палачи» Фото: «Гоголь-Центр»

Надо сказать, что непростое перемещение сделано вполне удачно. И адаптация, которую режиссер произвел сам, не заставляет усомниться: да, это Макдонах, его бунтарский, брутальный стиль, его пренебрежение к толерантности, его в массе своей ущербные персонажи узнаются с первых фраз. Да, эта история про нас.

Палач в данном случае — название ремесла. Кто-то же должен был вешать, включать электрический стул, опускать гильотину или нажимать на курок, в общем, приводить в исполнение приговоры о смертной казни, пока их не отменили. Два бывших палача, два соперника за сомнительный титул «лучшего по профессии» доказывают свою правоту. И то, что можно отменить смертную казнь, но попробуй отмени в человеке жажду насилия и подавления.

При общем безупречном кастинге выделю отличные работы играющих палачей Владимира Майзингера (бывший актер Ярославского театра имени Волкова, еще одно свежее и замечательное приобретение московской сцены) и его старшего коллеги Сергея Сосновского из МХТ имени Чехова, и Ольгу Добрину в роли несчастной и нелепой дочери-подростка одного из палачей, ныне бармена.

Не уверен, что «Палачей» можно безусловно отнести к так любимому Макдонахом жанру черной комедии, хотя посмеяться во время спектакля захочется не раз. Но это скорее триллер. И зрителям будет страшно.

«Последние пять лет»

Театр на Таганке

Редкий для отечественной сцены жанр — камерный мюзикл. Театр на Таганке, ребрендинг которого активно, но не очень понятно, в какую сторону проводит его директор Ирина Апексимова, всегда славился поющими артистами. Поэтому появление в его репертуаре мюзиклов вроде бы вполне закономерно. Но даже если произведение рассчитано всего на двух исполнителей, собственных ресурсов «Таганке» не хватает.

театр Сцена из мюзикла «Последние пять лет» Фото: facebook.com/Театр на Таганке

Для мюзикла «Последние пять лет», представленного на днях на Малой сцене, режиссер Алексей Франдетти ангажировал блестящего Павла Левкина, принимавшего участие во многих музыкальных проектах, в том числе в другой таганковской музпродукции — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Достойной партнершей ему стала Марфа Кольцова.

Возможно, кто-то знает эту грустную историю любви молодых писателя и актрисы по одноименному американскому фильму. Написал ее Джейсон Роберт Браун на основе событий из собственной биографии. Постановщик признался, что подготовка к премьере растянулась на два с половиной года. До «Таганки» «Последние пять лет» в России не ставили, и это полностью оригинальная версия — сценография, костюмы, перевод и адаптация теста, не говоря уже о режиссуре.