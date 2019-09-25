Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона

Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров следить за ходом отопительного сезона и напомнил, что в некоторых регионах есть проблемы в этой сфере. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

Президент распорядился обеспечить необходимые запасы топлива в тех регионах, где его не хватает.

«Надо, чтобы всё было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах — и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был», — заявил российский лидер.

Ранее 25 сентября руководители Минстроя и Минэнерго на встрече с Путиным зачитали доклады о подготовке к отопительному сезону в России.

23 сентября в МЧС сообщили, что страна готова к отопительному сезону на 90%. В тот же день тепло начали давать в Москве, и 24 сентября уже почти половина жилых домов в столице была подключена к регулярному отоплению.

Однако некоторые регионы оказались к включению отопления не готовы. Так, в некоторых школах Челябинской области отменили занятия из-за холода в классах.