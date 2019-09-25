Уроки отменили из-за холода в школах в районе Челябинской области

В школах Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили уроки у начальных классов, а у старшеклассников сократили время проведения. Причина — отсутствие отопления.

Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на приказ от 24 сентября, текст которого оказался в распоряжении агентства. В свою очередь министр образования области Александр Кузнецов сказал, что теоретически такое действительно возможно, если отопление в школу не дали вовремя. Судя по всему, в Красноармейском районе с этим есть какие-то проблемы, отметил региональный министр.

Ранее губернатор Алексей Текслер дал поручение главам всех муниципалитетов области начать отопительный сезон. Особое внимание он попросил уделить детским садам и школам.

25 сентября сообщалось, что в Челябинской области выпал снег. Он появился в горнозаводской зоне региона — Чебаркуле, Златоусте и Миассе.