Первый снег прошел в Центральной России

Ледяной дождь прошел в Москве. Жители столицы публикуют видео не то града, не то снега. Настоящую зимнюю сказку увидели жители Челябинской области. Снег выпал на трассе М-5 в горнозаводской зоне региона — в Миассе, Златоусте, Чебаркуле.

В Казани впервые за 53 года появился ранний снежный покров. Предыдущий рекорд был установлен 3 октября 1978 года. А обычно белые хлопья в Татарстане не тают хотя бы ночь только в конце октября. Погода «радует» и жителей Перми. На две недели раньше снегопады прошли также в Башкирии, Удмуртии и нескольких регионах Поволжья.