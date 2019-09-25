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Первый снег прошел в Центральной России

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Ледяной дождь прошел в Москве. Жители столицы публикуют видео не то града, не то снега. Настоящую зимнюю сказку увидели жители Челябинской области. Снег выпал на трассе М-5 в горнозаводской зоне региона — в Миассе, Златоусте, Чебаркуле.

В Казани впервые за 53 года появился ранний снежный покров. Предыдущий рекорд был установлен 3 октября 1978 года. А обычно белые хлопья в Татарстане не тают хотя бы ночь только в конце октября. Погода «радует» и жителей Перми. На две недели раньше снегопады прошли также в Башкирии, Удмуртии и нескольких регионах Поволжья.

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