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В СПЧ взяли под контроль ситуацию с вкладчиками «Золотого запаса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Совете по правам человека (СПЧ) Башкирии взяли под контроль ситуацию с выплатами инвесторам «Золотого запаса». Об этом в среду, 25 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель республиканского СПЧ Владимир Барабаш.

«Я провел встречи с активистами из числа вкладчиков и взял ситуацию под личный контроль. Ситуация действительно очень непростая», — написал он в соцсети.

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Барабаш отметил, что, по его личному мнению, во многом ситуацию сложной сделали сами представители руководства «Золотого запаса», которые не давали людям полной информации о ситуации и тем самым генерировали еще большее недовольство инвесторов.

По данным, которые приводит глава СПЧ республики, за время существования системы «Золотой запас» полностью выплачены все деньги 5287 заемщикам на сумму 2,166 млрд рублей. Сейчас вкладчиками остаются 4420 человек (но не у всех из них еще подошли сроки исполнения обязательств по договору). Общая задолженность перед ними в настоящее время составляет чуть более 1,8 млрд рублей.

«При этом в активах у компаний, связанных с «Золотым запасом», около 8 тыс. кв.м. ликвидной коммерческой недвижимости и около 1 тыс. га земли возле Уфы, что даже по консервативным оценкам можно оценить в сумму 4,5–5 млрд рублей», — отметил Барабаш.

При этом он призвал не расслабляться и рассчитывать, что всё «решится само по себе».

«Я в качестве председателя Республиканского СПЧ, беру данную ситуацию и ход ее решения под личный контроль и будем совместно с вкладчиками, в еженедельном режиме, сверять часы и контролировать ход выплат», — заключил он.

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