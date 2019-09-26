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Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ

Подмосковная команда продолжает всех удивлять на старте сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидерство подольского «Витязя» стало главной неожиданностью начала регулярного чемпионата КХЛ. Еще на прошлой неделе подопечные Михаила Кравеца удивили болельщиков, возглавив турнирную таблицу Западной конференции. Они успешно завершили первую в сезоне домашнюю серию, выиграв в ней четыре матча из четырех. К тому моменту общая победная серия подольской команды насчитывала пять матчей, а всего в семи стартовых встречах они проиграли лишь однажды. В минувший вторник «Витязь» продолжил огорчать своих соперников, одолев в овертайме екатеринбургский «Автомобилист» (1:0), и стал единоличным лидером чемпионата.

— Перед каждой игрой ставили ребятам задачу выходить на лед и никого не бояться, ведь в хоккей играют люди и каждый из них ошибается, — заявил «Известиям» президент «Витязя» Михаил Головков. — Тренеры говорили, что надо играть в свою игру и тогда очки обязательно будут. Так и получилось. Все бьются друг за друга, подбадривают в непростых ситуациях. Одним словом, у нас собралась настоящая команда. За время сборов тренеры добились того, чтобы хоккеисты никого не боялись и думали только о победе.

Россыпь побед

Первые успехи «Витязя» можно было списать на стартовый кураж и не самый высокий уровень соперников. Подопечные Кравеца одолели крепкие, но проходимые «Трактор» (4:2), московское «Динамо» (4:1), «Сочи» (3:2Б), «Сибирь» (3:2Б) и «Северсталь» (4:1), а также топовый, но пребывающий в кризисе «Металлург» (2:0). Именно после домашнего поражения от подмосковного коллектива магнитогорцы уволили главного тренера Йозефа Яндача.

— Думаю, после каждого выигранного матча к команде приходит всё больше уверенности, — объяснил «Известиям» нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков. — Ее чуть-чуть прибавилось, и мы уже играем спокойней, меньше отбрасываемся от шайбы. За счет этого и удается побеждать.

В минувшую пятницу «Витязь» одолел ярославский «Локомотив» (3:2). Но это тоже можно было увязать с проблемами соперника, который провалил старт сезона, что привело к увольнению наставника команды Крейга Мактавиша.

Настоящей проверкой для подольчан должен был стать воскресный выезд в Санкт-Петербург к своему главному на тот момент преследователю на Западе — СКА. И «Витязь» выдержал. В Питере он праздновал победу со счетом 4:2.

— Честно сказать, все соперники, с которыми мы играли, были сильными, — добавил Святослав Гребенщиков. — Нельзя сказать, что кто-то лучше или хуже. Со всеми получились сложные игры — проходных не было. У всех команд уровень хороший.

Вторничный домашний матч с «Автомобилистом» имел особенное значение для «Витязя» не только из-за того, что встречались лидеры двух конференций. Свое единственное на данный момент поражение в сезоне команда Кравеца потерпела именно от этого коллектива. В своей второй игре «регулярки» она проиграла в Екатеринбурге со счетом 2:3. В домашнем матче «Витязь» взял реванш, победив в овертайме со счетом 1:0. Благодаря этому команда единолично вышла на первое место в регулярном чемпионате.

— Игра получилась жаркая, несмотря на счет 0:0 в основное время, скучно не было, — поделился с «Известиями» Михаил Головков. — Отличный матч, много голевых моментов. Настоящая встреча лидеров двух конференций.

Неочевидные решения

Главная звезда «Витязя» — нападающий Александр Сёмин. Двукратный чемпион мира и бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» вернулся из НХЛ в Россию в 2015 году и даже помог магнитогорскому «Металлургу» выиграть Кубок Гагарина, но потом оказался не востребован на уровне КХЛ. Сезон-2017/18 форвард провел в ВХЛ в составе «Сокола» из родного Красноярска.

Однако в прошлом году «Витязь» решил сделать ставку на ветерана, и тот помог клубу второй раз в истории выйти в плей-офф. А сейчас Сёмин демонстрирует отличную статистику — 12 очков (5+7) по системе «гол+пас» в 10 матчах. Помимо него также выделяются вратари Александр Самонов и Илья Ежов, молодой нападающий Святослав Гребенщиков и лидеры команды последних лет Артем Швец-Роговой и Алексей Макеев.

Впрочем, в клубе отмечают, что сейчас все хоккеисты держат свой уровень. Кроме того, летом «Витязь» подписал контракт с одним из лучших силовых нападающих КХЛ первой половины нынешнего десятилетия Евгением Артюхиным, полгода находившимся без клуба. Из-за травмы 36-летний хоккеист пропустил большую часть предсезонки и старт сезона.

— Женька проводил всего третью игру, но с каждым матчем он выглядит всё лучше и лучше, — отметил Михаил Головков. — С «Автомобилистом» он качественно выглядел. То, что мы хотим видеть от него, Артюхин выполняет.

Нынешний сезон является дебютным для наставника «Витязя» Михаила Кравеца в качестве главного тренера команды КХЛ. Ранее он возглавлял команды на уровне ВХЛ и МХЛ, а в КХЛ работал только помощником.

— При новом тренере мы стали более агрессивными, команда не боится атаковать и держать четырех игроков в чужой зоне, — рассказал «Известиям» вратарь «Витязя» Александр Самонов. — Это серьезное подспорье для того, чтобы действовать уверенно против любого соперника и добиваться положительного результата.

Каждый матч как тест

Теперь «Витязю» предстоит пройти еще две проверки топ-клубами. В субботу команда сыграет дома с «Металлургом». После увольнения Яндача на должность главного тренера «Магнитки» вернулся Илья Воробьев, всего два месяца назад покинувший посты наставника сборной России и СКА. Именно с этим специалистом связаны все достижения «сталеваров» последних лет — победы в Кубке Гагарина 2014 и 2016 годов, а также выход в финал в 2017-м. Но пока его возвращение не дало эффекта — команда при Воробьеве выиграла всего один матч и находится вне зоны плей-офф.

— У них поменялся тренер, поэтому игроки будут стараться доказывать свой уровень, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Витязя» Вилле Лаюнен. — Нам надо восстановиться, отдохнуть, разобрать ошибки в прошлых матчах и готовиться к встрече с «Металлургом», чтобы провести ее максимально хорошо.

После матча с «Магниткой» «Витязь» ожидает пятидневный перерыв и выезд к московскому ЦСКА — действующему обладателю Кубка Гагарина и главному фавориту нынешнего сезона. Сейчас армейцы идут вторыми на Западе и отстают от подольской команды всего на одно очко.

— Для нас каждый матч будет крайне сложным, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» защитник «Витязя» Якуб Ержабек. — Слабых соперников в КХЛ не бывает, можно увидеть это по многим играм сезона. Ожидаем опасности от кого угодно и не собираемся расслабляться.

Игроки подмосковной команды не впадают в эйфорию и говорят, что пока рано праздновать стартовые успехи.

— Мы готовы дальше биться за победы, — заявил «Известиям» форвард «Витязя» Миро Аалтонен. — Понимаем, что на нас будут хорошо настраиваться все. Надо к каждой встрече готовиться серьезно, но мы намерены не отдавать завоеванные позиции и стремимся побеждать в каждом матче.

За всю историю выступлений в Суперлиге и КХЛ «Витязь» два раза — в 2017 и 2019 годах — выходил в плей-офф, но еще никогда не побеждал в матчах Кубка Гагарина.

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