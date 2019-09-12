«Действуем вчетвером в чужой зоне — это приносит свои плоды»

Одним из главных открытий старта сезона КХЛ стал подольский «Витязь». После четырех матчей подмосковный коллектив с шестью очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, потерпев лишь одно поражение в выездной игре с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3). В остальной части гостевой серии на Урале были победы — над челябинским «Трактором» (4:2) и магнитогорским «Металлургом» (2:0).

В своем первом в сезоне домашнем матче «Витязь» уверенно переиграл московское «Динамо» (4:1) и сделал заявку на выход в плей-офф. Подмосковным хоккеистам уже не привыкать играть в сериях на вылет. За предыдущие три сезона они дважды туда попадали. Но смазанная концовка прошлого регулярного чемпионата и поражение без шансов в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (0:4 в серии) побудили руководство клуба сменить главного тренера.

Место Валерия Белова, добившегося с «Витязем» первых в его истории выходов в плей-офф, занял Михаил Кравец. Он много и успешно работал с молодежью, а также был помощником в клубах КХЛ, но опыт главным тренером у него есть только в ВХЛ и МХЛ. Такое назначение многим казалось неочевидным шагом, однако пока себя оправдывает.

Во многом текущие результаты достигнуты благодаря игре вратарей — Ильи Ежова и Александра Самонова. Последний по окончании матча с «Динамо» дал интервью «Известиям» — в нем он рассказал о победе над бело-голубыми, удачном старте «Витязя» и изменениях в игре команды.

— Какие эмоции испытали от столь убедительной победы над «Динамо»?

— Положительные, конечно. Хорошо, что выиграли первую домашнюю игру, дали болельщикам позитивный заряд эмоций. Мы провели качественный матч, и результат налицо.

— Насколько сложно было играть во втором периоде, когда «Динамо» могло сравнять счет?

— После пропущенного гола всегда надо осторожно проводить смены. Динамовцы немножко насели на нас. Но ничего, мы выстояли, а потом забили третью шайбу. Думаю, это был решающий момент в матче.

— Как оцените старт «Витязя» в сезоне?

— Неплохо играем. Забиваем голы, в обороне действуем более-менее надежно. Надеюсь, продолжим в том же духе.

— Насколько сильно изменилась игра «Витязя» по сравнению с предыдущими сезонами?

— Намного изменилась. Если вы заметили, мы играем активно, действуем вчетвером в чужой зоне, даже в равных составах, и это приносит свои плоды.

— По какому принципу распределяется игровое время между вами и Ильей Ежовым?

— Как нам дают играть, так мы и играем. Мы с Ильей партнеры по команде, и оба делаем всё, чтобы «Витязь» выигрывал.

— Сейчас вы делите время на площадке с Ежовым, а в прошлом сезоне первым был однозначно Йони Ортио. Вам добавляет уверенности то, что сейчас больше шансов получаете?

— Ну да, в прошлом году я четко был бэкапом. А сейчас мы пока поровну играем с Ежовым. Посмотрим, что будет дальше. Но, разумеется, когда имеешь немало игрового времени, ощущения гораздо лучше, чем когда сидишь на лавке. Так что испытываю исключительно позитивные эмоции. Тем более команда выигрывает. Буду делать всё, чтобы дальше доказывать свое право играть и помогать «Витязю».