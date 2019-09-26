«Мечтали о дне, когда Дацюк наденет джерси нашего клуба»

В начале нынешнего сезона КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» сделал заявку на вторую подряд итоговую победу в Восточной конференции регулярного чемпионата. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли восемь стартовых матчей и проиграли лишь последние две игры — дома «Спартаку» (2:4) и на выезде «Витязю» в овертайме (0:1). Результат последней встречи вывел сенсационно лидирующий в Западной конференции подольский клуб на первое место во всей «регулярке», отправив «Автомобилист» на вторую строчку .

Екатеринбуржцы — пока единственная команда, обыгравшая подмосковный коллектив, — в начале сентября они одолели «Витязь» дома со счетом 3:2. А в последней игре первый матч за «Автомобилист» провел легендарный Павел Дацюк. Олимпийский чемпион-2018, обладатель Кубка Стэнли-2008 и чемпион мира-2012 перешел в команду летом, вернувшись в родной Екатеринбург. Но из-за травмы 41-летний форвард пропустил старт сезона.

Сразу после матча в Подольске интервью «Известиям» дал директор «Автомобилиста» Максим Рябков, который поделился мнением о возвращении звездного ветерана и оценил качество игры команды. Он также рассказал, какова ситуация со строительством новой арены в Екатеринбурге и как ее планируется использовать на летней Универсиаде-2023.

— Уровень хоккея в прошедшем матче соответствовал статусу двух лидеров конференций?

— Да. И накалом борьбы, и ответственностью, с которой игроки с обеих сторон большую часть времени подходили к своим обязанностям.

— Удивлены такому взлету «Витязя»?

— Нет. Мы уже второй раз в этом сезоне играем с ними. Нам было очень тяжело и в первой встрече в Екатеринбурге, несмотря на то что «Автомобилист» ее в итоге выиграл. Чувствовалось, что «Витязь» хорошо готов и очень дисциплинированно играет.

— Качество игры «Автомобилиста» в начале сезона вас устраивает?

— Мы в принципе играем достаточно результативно. Тренер обращает большое внимание на совершенствование общекомандных действий при обороне собственных ворот. Ну и мы, конечно, ждали и — в случае с Анатолием Голышевым — продолжаем ждать возвращения в строй травмированных опытных игроков, наших потенциальных лидеров. Некоторые ведущие звенья до сих пор еще в достаточно экспериментальном составе. Учитывая эти вещи, я думаю, что та игра, которую видят наши болельщики и результат, который на данный момент «Автомобилист» имеет, — это очень достойные достижения для нашей команды.

— Не обидно, что после восьми стартовых побед не удалось повторить прошлогоднюю серию, когда «Автомобилист» выиграл подряд первые 18 матчей?

— Серии не имеют значения. Неважно, есть они или нет. Наша задача — совершенствоваться от игры к игре и стараться добиваться позитивного результата.

— Как вам дебют Павла Дацюка за «Автомобилист»?

— Я в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Автомобилиста» и вообще всех любителей хоккея в России с тем, что Павел Дацюк вернулся в игру. И некоторые моменты в его исполнении были очень запоминающимися. Я персонально и, думаю, большинство любителей хоккея на Урале мечтали, чтобы настал тот день, когда Дацюк наденет джерси «Автомобилиста». Ну, и, наверное, не случайно Андрей Алексеевич Мартемьянов в третьем периоде перевел Павла в первое звено. Это тоже о многом говорит.

— Через три месяца после его перехода в «Автомобилист» чувствуется, что внимание к клубу усилилось?

— Да. Это во многих аспектах заметно: и в заполняемости зала, и в интересе общества, медиа к команде и лично к Павлу.

— На какой стадии сейчас ситуация с новой ареной?

— Мы получили все разрешения на строительство и приступили к реализации. Уже идет работа на строительной площадке арены.

— В июне Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады-2023. Есть понимание, как в этом будет задействована ваша будущая арена?

— Она значится в планах министерства спорта применительно к Универсиаде. Это касается спортивных мероприятий. Например, баскетбола.