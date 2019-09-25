Volvo выпустит первый в своей истории электромобиль

Шведская компания Volvo в октябре 2019 года представит электрическую версию компактного кроссовера XC40. Об этом 25 сентября пишет Motor1.

Отмечается, что новинка станет первым в истории марки полностью электрическим серийным автомобилем, а также одной из самых безопасных моделей в мире.

У автомобиля будет усилена конструкция кузова, а также более низкий центр тяжести из-за аккумуляторов, расположенных в днище. Электродвигатель интегрирован в каркас для оптимизации распределения сил во время аварии и минимизации получения травм людьми, находящимися в салоне.

Электромобиль Volvo XC40 получит несколько новейших электронных систем безопасности, среди которых различные радары, камеры и ультразвуковые сенсоры.

13 июня сообщалось, что Volvo представила первый серийный беспилотный автомобиль на базе модели XC90, который разработан совместно с сервисом такси Uber.