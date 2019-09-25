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В Госдуме рассмотрят законопроект об индивидуализации ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

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Проект, разработанный Минфином, предлагает страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах коридора, установленного Центробанком. То есть компании смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения. Также предполагается ввести учет истории вождения каждого автомобилиста.

В законопроекте прописана и отмена коэффициентов мощности и территории, а также увеличение размера компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тыс. рублей.

Отмечается, что при этом комитет раскритиковал норму об открытом перечне факторов, которые страховщики смогут определять сами. Эти замечания предложили обсудить ко второму чтению.

19 сентября сообщалось, что средняя цена полиса ОСАГО в России по итогам восьми месяцев 2019 года снизилась на 5,44% и составила 5394 рубля.

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