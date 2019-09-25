Jeep отзовет в России 65 внедорожников Cherokee

Американская автомобильная компания Jeep отзывает с российского рынка 65 внедорожников Cherokee, реализованных с марта 2014 года по настоящее время. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что у отзываемых автомобилей выявлена неисправность автоматической коробки передач, которая может повлиять на безопасность.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону.

В сервисном центре на внедорожниках Jeep Cherokee, попавших под отзыв, будет обновлено программное обеспечение.

20 августа сообщалось, что Fiat отзывает с российского рынка для ремонта 246 кроссоверов Freemont.