Прямой эфир

Jeep отзовет в России 65 внедорожников Cherokee

0
Фото: Global Look Press/Boris Roessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская автомобильная компания Jeep отзывает с российского рынка 65 внедорожников Cherokee, реализованных с марта 2014 года по настоящее время. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что у отзываемых автомобилей выявлена неисправность автоматической коробки передач, которая может повлиять на безопасность.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону.

В сервисном центре на внедорожниках Jeep Cherokee, попавших под отзыв, будет обновлено программное обеспечение.

20 августа сообщалось, что Fiat отзывает с российского рынка для ремонта 246 кроссоверов Freemont.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировой авторынок в августе уменьшился на 4%
В Мосгордуме предложили оборудовать автомобили каршеринга алкозамками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019