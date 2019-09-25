Китай отказался играть в «игру престолов» на мировой арене

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай никогда не стремился к гегемонии и не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить США с их позиции. Об этом он рассказал в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в серии мероприятий ООН.

«Некоторые представители США в настоящее время раздувают вопрос о так называемом сдвиге международной власти. Они опасаются, что Китай бросит вызов и сместит Соединенные Штаты с их позиции в мире», — цитирует Ван И ТАСС. По его словам, это суждение о Китае является «отражением неуверенности США в себе».

Министр также отметил, что Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире.

12 сентября сообщалось, что США отсрочили повышение торговых пошлин на товары из КНР. Тогда американский лидер Дональд Трамп отметил, что такое решение было принято по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае 2019-го Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.