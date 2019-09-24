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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия не будет вносить изменения в законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме существующего экспортера — компании «Газпром». Об этом во вторник, 24 сентября, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о возможности импорта определенного объема российского газа не только у «Газпрома» касаются исключительно того, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре.

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Однако на вопрос о том, как можно реализовать подобный план в условиях российского законодательства, Новак ответил, что в России — единый экспортер, и никаких изменений по данному поводу не предвидится, пишет «РИА Новости».

Ранее 20 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. По его словам, это могут быть покупки не только у «Газпрома».

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии (ЕК) об условиях использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

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