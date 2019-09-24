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Губернатор заявил о проблемах со здоровьем у погибшего экс-мэра Новокуйбышевска

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Фото: Дума городского округа Новокуйбышевск
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Покончивший с собой бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин имел проблемы со здоровьем. Об этом 24 сентября рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сказалась давнишняя проблема — больное сердце, с июля месяца Владимир Николаевич находился на больничном», — цитирует Азарова «РИА Новости».

Ранее в этот день 57-летний градоначальник был доставлен в больницу, где его сразу же направили на операцию. Однако врачи не смогли его спасти, через 40 минут мужчина скончался.

Предварительно следствие установило, что Фомин совершил попытку суицида. Тело экс-мэра обнаружила его супруга.

За четыре дня до этого, 20 сентября, Фомин подал в отставку с поста мэра Новокуйбышевска, а до этого длительное время находился в отпуске за свой счет и на больничном. СМИ утверждают, что бывший градоначальник перенес несколько операций.

Должность мэра города Фомин занимал с 4 декабря 2018 года. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет его заместитель по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

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