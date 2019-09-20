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Мужчина покончил с собой в офисе компании Facebook

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache/dpa
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Мужчина покончил с собой в офисе компании Facebook в американском штате Калифорния. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 19 сентября в 11:30 (21:30 мск) в городе Менло-Парк. После поступившего звонка к месту происшествия прибыли спасатели и врачи, однако они не смогли вернуть мужчину к жизни.

По словам полицейских, речь идет об «очевидном самоубийстве». Имя покончившего с собой не сообщается.

8 сентября стало известно, что в Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit).

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