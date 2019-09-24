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Омбудсмен рассказал о планировавшем убийство в школе подростке

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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У подростка из Кирова, который, по информации МВД, планировал массовое убийство в школе, был конфликт с другими учащимися. И с ним, и с его оппонентами работают психологи, рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

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Юноша продолжает учиться в школе, отметил омбудсмен. При этом, по данным Шабардина, против подростка возбуждено уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.

Ранее 24 сентября замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил о предотвращении массового убийства в одной из школ Кирова. Правоохранители узнали, что один из учеников интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Правоохранители выяснили личность подростка и предотвратили нападение.

Никаких подробностей о школьнике, планировавшем атаку, не приводилось.

Аналогичные случаи были выявлены в Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Кировской, Свердловской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе, а также в Адыгее и Татарстане, отметили в МВД.

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