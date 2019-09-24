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Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

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Фото: правительство Самарской области
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Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, ушедший в отставку несколькими днями ранее, скончался в больнице во вторник, 24 сентября.

По информации «Волга Ньюс», 57-летнего чиновника доставили в стационар в 7:55 и сразу же направили на операцию. В 8:35 была констатирована его смерть.

В управлении СК по Самарской области сообщили, что, по предварительным данным, бывший градоначальник совершил попытку суицида.

Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий 20 сентября, которое было принято городской думой спустя три дня. Известно, что до этого момент он длительное время находился в отпуске за свой счет и на больничном.

Сейчас и.о. мэра города назначен Виталий Румянцев, который был заместителем Фомина по вопросам городского хозяйства.

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